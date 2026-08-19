Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Gala üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Gala üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

GALA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

GALA Qiymət Məlumatları

GALA nədir

GALA Whitepaper

GALA Rəsmi Veb-saytı

GALA Tokenomikası

GALA Qiymət Proqnozu

GALA Qiymət Tarixçəsi

GALA Alış Bələdçisi

GALA / Fiat Valyuta Çevirən

GALA Spot

GALA USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü Gala (GALA) texniki analizi

Bugünkü Gala (GALA) texniki analizi

Gala analizi səhifəsi GALA gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Gala analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Gala (GALA) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,001372---20,19%-31,47%-59,58%
Gala qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Gala texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Gala anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 8
Neytral 4
Alış 14
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 1Alış 13
Texniki göstəricilər:Güclü satışSatış 8Neytral 3Alış 1
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,001372
0,001372
R2
0,001372
0,001371
R1
0,001371
0,001371
PP
0,001371
0,001371
S1
0,00137
0,00137
S2
0,00137
0,00137
S3
0,001369
0,00137

Gala bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,03M
$17,26 M
$17,23 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$2,44 M
3 günlük aktiv satışlar
$2,43 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,08M
7 günlük aktiv alışlar
$5,05 M
7 günlük aktiv satışlar
$5,14 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Gala kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıGALAUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,04 M0,00
2026-08-18-$0,08 M0,00
2026-08-17-$0,01 M0,00
2026-08-16-$0,01 M0,00
2026-08-15$0,04 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Gala haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Gala (GALA) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Gala qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
GALA/USDT
$0,001373
$0,001373$0,001373
-3,71%
519.29M (USDT)
GALA/USDC
$0,001371
$0,001371$0,001371
-3,65%
42.42M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

GALA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

GALA
GALA
USD
USD

1 GALA = 0,001372 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.