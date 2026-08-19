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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Flux üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Flux üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

FLUX Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

FLUX Qiymət Məlumatları

FLUX nədir

FLUX Whitepaper

FLUX Rəsmi Veb-saytı

FLUX Tokenomikası

FLUX Qiymət Proqnozu

FLUX Qiymət Tarixçəsi

FLUX Alış Bələdçisi

FLUX / Fiat Valyuta Çevirən

FLUX Spot

FLUX USDT-M Fyuçersi

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Bugünkü Flux (FLUX) texniki analizi

Bugünkü Flux (FLUX) texniki analizi

Flux analizi səhifəsi FLUX gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Flux analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Flux (FLUX) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,03875---3,44%-6,50%-46,56%
Flux qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Flux texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Flux anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 16
Neytral 3
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 12Neytral 2Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 1Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,03868
0,03867
R2
0,03867
0,03867
R1
0,03867
0,03867
PP
0,03866
0,03866
S1
0,03866
0,03866
S2
0,03865
0,03866
S3
0,03865
0,03865

Flux bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,02M
$1,15 M
$1,13 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,04 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,04 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,13 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,13 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Flux kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıFLUXUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,01 M0,04
2026-08-18-$0,01 M0,04
2026-08-17$0,00 M0,04
2026-08-16-$0,01 M0,04
2026-08-15-$0,02 M0,04

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Flux haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Flux (FLUX) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Flux qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
FLUX/USDT
$0,03876
$0,03876$0,03876
-1,24%
1.47M (USDT)
FLUX/USDC
$0,03874
$0,03874$0,03874
-1,09%
1.42M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

FLUX / USD Kalkulyatoru

Miqdar

FLUX
FLUX
USD
USD

1 FLUX = 0,03875 USD

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