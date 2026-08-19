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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Instadapp üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Instadapp üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Instadapp (FLUID) texniki analizi

Bugünkü Instadapp (FLUID) texniki analizi

Instadapp analizi səhifəsi FLUID gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Instadapp analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Instadapp (FLUID) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$1,1294---3,03%+12,99%-31,39%
Instadapp qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Instadapp texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Instadapp anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 8
Neytral 5
Alış 13
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 3Neytral 0Alış 11
Texniki göstəricilər:SatışSatış 5Neytral 5Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
1,1326
1,1323
R2
1,1323
1,1319
R1
1,1316
1,1317
PP
1,1313
1,1313
S1
1,1306
1,1309
S2
1,1303
1,1307
S3
1,1296
1,1303

Instadapp bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,06M
$1,47 M
$1,41 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,05 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,04 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,09 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,09 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Instadapp kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıFLUIDUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M1,13
2026-08-18$0,01 M1,15
2026-08-17$0,01 M1,20
2026-08-16$0,00 M1,19
2026-08-15$0,00 M1,17

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Instadapp haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Instadapp (FLUID) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Instadapp qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
FLUID/USDT
$1,1294
$1,1294$1,1294
-1,89%
155.43 (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

FLUID / USD Kalkulyatoru

Miqdar

FLUID
FLUID
USD
USD

1 FLUID = 1,1294 USD

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