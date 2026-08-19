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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Euler Finance üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Euler Finance üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Euler Finance (EUL) texniki analizi

Bugünkü Euler Finance (EUL) texniki analizi

Euler Finance analizi səhifəsi EUL gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Euler Finance analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Euler Finance (EUL) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$1,2124--+8,25%+27,99%-6,77%
Euler Finance qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Euler Finance texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Euler Finance anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 7
Neytral 1
Alış 18
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 1Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
1,2116
1,2112
R2
1,2112
1,2109
R1
1,2108
1,2107
PP
1,2104
1,2104
S1
1,21
1,2101
S2
1,2096
1,2099
S3
1,2092
1,2096

Euler Finance bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,05M
$1,70 M
$1,75 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,36 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,35 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$0,63 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,61 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Euler Finance kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıEULUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,01 M1,19
2026-08-18$0,17 M1,20
2026-08-17$0,24 M1,19
2026-08-16-$0,06 M1,14
2026-08-15-$0,12 M1,17

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Euler Finance haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Euler Finance (EUL) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Euler Finance qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
EUL/USDT
$1,2124
$1,2124$1,2124
+1,44%
59.84K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

EUL / USD Kalkulyatoru

Miqdar

EUL
EUL
USD
USD

1 EUL = 1,2124 USD

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