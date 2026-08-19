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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Ether.Fi Foundation üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Ether.Fi Foundation üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

ETHFI Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ETHFI Qiymət Məlumatları

ETHFI nədir

ETHFI Whitepaper

ETHFI Rəsmi Veb-saytı

ETHFI Tokenomikası

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Bugünkü Ether.Fi Foundation (ETHFI) texniki analizi

Bugünkü Ether.Fi Foundation (ETHFI) texniki analizi

Ether.Fi Foundation analizi səhifəsi ETHFI gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Ether.Fi Foundation analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Ether.Fi Foundation (ETHFI) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,4912--+29,53%+9,74%+27,35%
Ether.Fi Foundation qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Ether.Fi Foundation texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Ether.Fi Foundation anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 7
Neytral 2
Alış 17
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 4Neytral 0Alış 10
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 2Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,4919
0,4915
R2
0,4915
0,4912
R1
0,4911
0,491
PP
0,4907
0,4907
S1
0,4903
0,4904
S2
0,4899
0,4902
S3
0,4895
0,4899

Ether.Fi Foundation bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,62M
$7,01 M
$7,63 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,59M
3 günlük aktiv alışlar
$5,31 M
3 günlük aktiv satışlar
$4,72 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,55M
7 günlük aktiv alışlar
$19,53 M
7 günlük aktiv satışlar
$20,07 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Ether.Fi Foundation kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıETHFIUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,49
2026-08-18-$0,24 M0,49
2026-08-17-$0,71 M0,50
2026-08-16$0,25 M0,51
2026-08-15$0,64 M0,47

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Ether.Fi Foundation haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Ether.Fi Foundation (ETHFI) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Ether.Fi Foundation qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ETHFI/USDT
$0,4914
$0,4914$0,4914
+0,75%
4.14M (USDT)
ETHFI/USDC
$0,4911
$0,4911$0,4911
+0,63%
110.53K (USDT)
ETHFI/USD1
$0,4911
$0,4911$0,4911
+0,73%
114.19K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ETHFI / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ETHFI
ETHFI
USD
USD

1 ETHFI = 0,4912 USD

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