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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Enjin üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Enjin üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Enjin (ENJ) texniki analizi

Bugünkü Enjin (ENJ) texniki analizi

Enjin analizi səhifəsi ENJ gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Enjin analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Enjin (ENJ) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,02344---5,98%-15,78%-46,65%
Enjin qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Enjin texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Enjin anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 12
Neytral 9
Alış 5
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 10Neytral 1Alış 3
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 2Neytral 8Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,02341
0,0234
R2
0,0234
0,02339
R1
0,02339
0,02339
PP
0,02338
0,02338
S1
0,02337
0,02337
S2
0,02336
0,02337
S3
0,02335
0,02336

Enjin bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,21M
$4,82 M
$4,61 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,05M
3 günlük aktiv alışlar
$0,14 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,09 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,06M
7 günlük aktiv alışlar
$0,48 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,42 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Enjin kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıENJUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,02
2026-08-18$0,00 M0,02
2026-08-17$0,01 M0,02
2026-08-16-$0,01 M0,02
2026-08-15-$0,01 M0,02

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Enjin haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Enjin (ENJ) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Enjin qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ENJ/USDT
$0,02344
$0,02344$0,02344
0,00%
2.26M (USDT)
ENJ/USDC
$0,02342
$0,02342$0,02342
0,00%
2.34M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ENJ / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ENJ
ENJ
USD
USD

1 ENJ = 0,02344 USD

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