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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, EDU Coin üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, EDU Coin üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü EDU Coin (EDU) texniki analizi

Bugünkü EDU Coin (EDU) texniki analizi

EDU Coin analizi səhifəsi EDU gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda EDU Coin analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

EDU Coin (EDU) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,03673---9,78%+26,61%-22,47%
EDU Coin qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

EDU Coin texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış EDU Coin anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 10
Neytral 5
Alış 11
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 3Neytral 3Alış 8
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 2Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,03682
0,03681
R2
0,03681
0,0368
R1
0,0368
0,0368
PP
0,03679
0,03679
S1
0,03678
0,03678
S2
0,03677
0,03678
S3
0,03676
0,03677

EDU Coin bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,44M
$6,90 M
$7,33 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,04M
3 günlük aktiv alışlar
$0,14 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,18 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,04M
7 günlük aktiv alışlar
$0,61 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,64 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

EDU Coin kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıEDUUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,02 M0,04
2026-08-18-$0,01 M0,04
2026-08-17-$0,10 M0,04
2026-08-16$0,00 M0,04
2026-08-15$0,02 M0,04

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

EDU Coin haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də EDU Coin (EDU) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı EDU Coin qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
EDU/USDT
$0,03673
$0,03673$0,03673
-0,91%
1.61M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

EDU / USD Kalkulyatoru

Miqdar

EDU
EDU
USD
USD

1 EDU = 0,03673 USD

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