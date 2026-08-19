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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, DYdX üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, DYdX üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü dYdX (DYDX) texniki analizi

Bugünkü dYdX (DYDX) texniki analizi

dYdX analizi səhifəsi DYDX gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda dYdX analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

dYdX (DYDX) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,10315---9,22%-14,93%-34,85%
dYdX qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

DYdX texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış DYdX anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 5
Neytral 3
Alış 18
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 5Neytral 3Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,103
0,103
R2
0,103
0,1029
R1
0,1029
0,1029
PP
0,1029
0,1029
S1
0,1028
0,1028
S2
0,1028
0,1028
S3
0,1027
0,1028

DYdX bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-1,55M
$12,05 M
$13,60 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,83 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,84 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$1,62 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,60 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

DYdX kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıDYDXUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,02 M0,10
2026-08-18$0,05 M0,10
2026-08-17-$0,25 M0,10
2026-08-16-$0,03 M0,11
2026-08-15-$0,04 M0,11

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

dYdX haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də dYdX (DYDX) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı dYdX qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
DYDX/USDT
$0,10313
$0,10313$0,10313
+0,57%
930.76K (USDT)
DYDX/USDC
$0,10306
$0,10306$0,10306
+0,44%
532.75K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

DYDX / USD Kalkulyatoru

Miqdar

DYDX
DYDX
USD
USD

1 DYDX = 0,10315 USD

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