Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Dusk Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Dusk Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

DUSK Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

DUSK Qiymət Məlumatları

DUSK nədir

DUSK Whitepaper

DUSK Rəsmi Veb-saytı

DUSK Tokenomikası

DUSK Qiymət Proqnozu

DUSK Qiymət Tarixçəsi

DUSK Alış Bələdçisi

DUSK / Fiat Valyuta Çevirən

DUSK Spot

DUSK USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü Dusk Network (DUSK) texniki analizi

Bugünkü Dusk Network (DUSK) texniki analizi

Dusk Network analizi səhifəsi DUSK gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Dusk Network analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Dusk Network (DUSK) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,06301---2,92%-3,33%-57,67%
Dusk Network qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Dusk Network texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Dusk Network anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 2
Neytral 5
Alış 19
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:AlışSatış 2Neytral 5Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,06305
0,06304
R2
0,06304
0,06303
R1
0,06303
0,06303
PP
0,06302
0,06302
S1
0,06301
0,06301
S2
0,063
0,06301
S3
0,06299
0,063

Dusk Network bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,64M
$8,57 M
$9,21 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,06M
3 günlük aktiv alışlar
$0,37 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,31 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,03M
7 günlük aktiv alışlar
$0,58 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,55 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Dusk Network kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıDUSKUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,07 M0,06
2026-08-18$0,00 M0,07
2026-08-17-$0,04 M0,07
2026-08-16$0,04 M0,07
2026-08-15-$0,01 M0,07

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Dusk Network haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Dusk Network (DUSK) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Dusk Network qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
DUSK/USDT
$0,063
$0,063$0,063
-3,38%
1.21M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

DUSK / USD Kalkulyatoru

Miqdar

DUSK
DUSK
USD
USD

1 DUSK = 0,06301 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.