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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, DODO üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, DODO üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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DODO Qiymət Məlumatları

DODO nədir

DODO Whitepaper

DODO Rəsmi Veb-saytı

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Bugünkü DODO (DODO) texniki analizi

Bugünkü DODO (DODO) texniki analizi

DODO analizi səhifəsi DODO gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda DODO analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

DODO (DODO) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,02141---2,86%+8,90%+4,79%
DODO qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

DODO texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış DODO anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 7
Neytral 6
Alış 13
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 4Neytral 0Alış 10
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 3Neytral 6Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,02138
0,02137
R2
0,02137
0,02137
R1
0,02137
0,02137
PP
0,02136
0,02136
S1
0,02136
0,02136
S2
0,02135
0,02136
S3
0,02135
0,02135

DODO bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,30M
$1,81 M
$2,11 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,41 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,41 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$1,27 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,25 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

DODO kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıDODOUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,02
2026-08-18$0,51 M0,02
2026-08-17$0,34 M0,02
2026-08-16$0,14 M0,02
2026-08-15-$0,28 M0,02

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

DODO haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də DODO (DODO) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı DODO qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
DODO/USDT
$0,02138
$0,02138$0,02138
-0,97%
4.53M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

DODO / USD Kalkulyatoru

Miqdar

DODO
DODO
USD
USD

1 DODO = 0,02141 USD

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