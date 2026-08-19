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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, DEXE üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, DEXE üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü DEXE (DEXE) texniki analizi

Bugünkü DEXE (DEXE) texniki analizi

DEXE analizi səhifəsi DEXE gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda DEXE analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

DEXE (DEXE) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$1.842---4.81%-94.77%-86.69%
DEXE qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

DEXE texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış DEXE anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 14
Neytral 7
Alış 5
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 11Neytral 2Alış 1
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 3Neytral 5Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
1.8406
1.8403
R2
1.8403
1.8399
R1
1.8396
1.8397
PP
1.8393
1.8393
S1
1.8386
1.8389
S2
1.8383
1.8387
S3
1.8376
1.8383

DEXE bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0.23M
$7.21 M
$6.98 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0.03M
3 günlük aktiv alışlar
$0.65 M
3 günlük aktiv satışlar
$0.69 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0.08M
7 günlük aktiv alışlar
$1.78 M
7 günlük aktiv satışlar
$1.86 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

DEXE kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıDEXEUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0.11 M1.84
2026-08-18-$0.38 M1.90
2026-08-17-$0.09 M1.95
2026-08-16-$0.21 M1.85
2026-08-15-$0.07 M1.95

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

DEXE haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də DEXE (DEXE) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı DEXE qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
DEXE/USDT
$1.842
$1.842$1.842
-2.94%
77.21K (USDT)
DEXE/BTC
$0.00002862
$0.00002862$0.00002862
-2.15%
4.46K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

DEXE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

DEXE
DEXE
USD
USD

1 DEXE = 1.842 USD

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