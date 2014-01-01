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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, DASH üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, DASH üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü DASH (DASH) texniki analizi

Bugünkü DASH (DASH) texniki analizi

DASH analizi səhifəsi DASH gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda DASH analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

DASH (DASH) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$29,79---2,97%-13,15%-44,06%
DASH qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

DASH texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış DASH anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 6
Neytral 2
Alış 18
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 6Neytral 2Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
29,7833
29,7766
R2
29,7766
29,7728
R1
29,7733
29,7704
PP
29,7666
29,7666
S1
29,7633
29,7628
S2
29,7566
29,7604
S3
29,7533
29,7566

DASH bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,28M
$3,82 M
$3,55 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,06M
3 günlük aktiv alışlar
$2,09 M
3 günlük aktiv satışlar
$2,03 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,03M
7 günlük aktiv alışlar
$3,93 M
7 günlük aktiv satışlar
$3,90 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

DASH kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıDASHUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,07 M29,69
2026-08-18-$0,22 M30,17
2026-08-17-$0,22 M30,44
2026-08-16$0,15 M30,32
2026-08-15-$0,13 M30,21

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

DASH haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də DASH (DASH) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı DASH qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
DASH/USDT
$29,8
$29,8$29,8
-1,25%
8.26K (USDT)
DASH/USDC
$29,81
$29,81$29,81
-1,22%
1.89K (USDT)
DASH/BTC
$0,0004632
$0,0004632$0,0004632
-0,47%
283.84 (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

DASH / USD Kalkulyatoru

Miqdar

DASH
DASH
USD
USD

1 DASH = 29,79 USD

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