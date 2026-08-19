Bugünkü Convex Finance (CVX) texniki analizi
Convex Finance (CVX) qiymət dəyişikliyi
|Cari qiymət
|24 saat
|7 gün
|30 gün
|90 gün
|$1,499
|--
|-12,40%
|+24,08%
|-11,67%
Convex Finance texniki göstəriciləri
Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Convex Finance anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.
|Dəyişən ortalamalar:
|Güclü alış
|Satış 2
|Neytral 0
|Alış 12
|Texniki göstəricilər:
|Alış
|Satış 2
|Neytral 4
|Alış 6
Convex Finance bazar siqnalları
Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.
Convex Finance kapital axını
|Tarixçə
|Xalis vəsait daxilolması
|Qiymət
|2026-08-19
|-$0,03 M
|1,51
|2026-08-18
|$0,14 M
|1,54
|2026-08-17
|$0,11 M
|1,59
|2026-08-16
|$0,12 M
|1,64
|2026-08-15
|$0,10 M
|1,58
Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.
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İmtina
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