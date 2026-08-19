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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Convex Finance üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Convex Finance üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Convex Finance (CVX) texniki analizi

Bugünkü Convex Finance (CVX) texniki analizi

Convex Finance analizi səhifəsi CVX gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Convex Finance analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Convex Finance (CVX) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$1,499---12,40%+24,08%-11,67%
Convex Finance qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Convex Finance texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Convex Finance anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 4
Neytral 4
Alış 18
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 2Neytral 0Alış 12
Texniki göstəricilər:AlışSatış 2Neytral 4Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
1,4986
1,4983
R2
1,4983
1,4979
R1
1,4976
1,4977
PP
1,4973
1,4973
S1
1,4966
1,4969
S2
1,4963
1,4967
S3
1,4956
1,4963

Convex Finance bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,03M
$1,06 M
$1,02 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,23 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,25 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,08M
7 günlük aktiv alışlar
$0,70 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,77 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Convex Finance kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıCVXUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,03 M1,51
2026-08-18$0,14 M1,54
2026-08-17$0,11 M1,59
2026-08-16$0,12 M1,64
2026-08-15$0,10 M1,58

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Convex Finance haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Convex Finance (CVX) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Convex Finance qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
CVX/USDT
$1,498
$1,498$1,498
-3,04%
45.00K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

CVX / USD Kalkulyatoru

Miqdar

CVX
CVX
USD
USD

1 CVX = 1,499 USD

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