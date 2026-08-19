Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, CertiK üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, CertiK üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

CTK Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

CTK Qiymət Məlumatları

CTK nədir

CTK Whitepaper

CTK Rəsmi Veb-saytı

CTK Tokenomikası

CTK Qiymət Proqnozu

CTK Qiymət Tarixçəsi

CTK Alış Bələdçisi

CTK / Fiat Valyuta Çevirən

CTK Spot

CTK USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü CertiK (CTK) texniki analizi

Bugünkü CertiK (CTK) texniki analizi

CertiK analizi səhifəsi CTK gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda CertiK analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

CertiK (CTK) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,10462---6,53%+3,89%-39,57%
CertiK qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

CertiK texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış CertiK anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 8
Neytral 10
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 6Neytral 7Alış 1
Texniki göstəricilər:AlışSatış 2Neytral 3Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,1044
0,1044
R2
0,1044
0,1043
R1
0,1043
0,1043
PP
0,1043
0,1043
S1
0,1042
0,1042
S2
0,1042
0,1042
S3
0,1041
0,1042

CertiK bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,70M
$7,94 M
$8,64 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,03 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,03 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,08 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,08 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

CertiK kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıCTKUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,10
2026-08-18$0,00 M0,11
2026-08-17-$0,01 M0,11
2026-08-16$0,00 M0,11
2026-08-15-$0,01 M0,11

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

CertiK haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də CertiK (CTK) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı CertiK qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
CTK/USDT
$0,10463
$0,10463$0,10463
-1,63%
532.56K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

CTK / USD Kalkulyatoru

Miqdar

CTK
CTK
USD
USD

1 CTK = 0,10462 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.