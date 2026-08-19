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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Curve üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Curve üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

CRV Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

CRV Qiymət Məlumatları

CRV nədir

CRV Whitepaper

CRV Rəsmi Veb-saytı

CRV Tokenomikası

CRV Qiymət Proqnozu

CRV Qiymət Tarixçəsi

CRV Alış Bələdçisi

CRV / Fiat Valyuta Çevirən

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Bugünkü Curve (CRV) texniki analizi

Bugünkü Curve (CRV) texniki analizi

Curve analizi səhifəsi CRV gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Curve analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Curve (CRV) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,2388---11,76%+13,60%+0,75%
Curve qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Curve texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Curve anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 15
Neytral 2
Alış 9
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 11Neytral 0Alış 3
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 2Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,2387
0,2387
R2
0,2387
0,2386
R1
0,2386
0,2386
PP
0,2386
0,2386
S1
0,2385
0,2385
S2
0,2385
0,2385
S3
0,2384
0,2385

Curve bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,24M
$15,48 M
$15,72 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,14M
3 günlük aktiv alışlar
$4,12 M
3 günlük aktiv satışlar
$4,26 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,19M
7 günlük aktiv alışlar
$10,74 M
7 günlük aktiv satışlar
$10,55 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Curve kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıCRVUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,09 M0,24
2026-08-18-$0,36 M0,24
2026-08-17-$0,58 M0,25
2026-08-16$0,14 M0,25
2026-08-15-$0,14 M0,24

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Curve haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Curve (CRV) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Curve qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
CRV/USDT
$0,2389
$0,2389$0,2389
-0,99%
1.47M (USDT)
CRV/USDC
$0,2384
$0,2384$0,2384
-1,20%
231.13K (USDT)
CRV/ETH
$0,00012496
$0,00012496$0,00012496
-0,69%
20.88K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

CRV / USD Kalkulyatoru

Miqdar

CRV
CRV
USD
USD

1 CRV = 0,2388 USD

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