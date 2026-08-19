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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, COTI üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, COTI üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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COTI nədir

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Bugünkü COTI (COTI) texniki analizi

Bugünkü COTI (COTI) texniki analizi

COTI analizi səhifəsi COTI gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda COTI analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

COTI (COTI) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,009543---1,11%+30,51%-26,20%
COTI qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

COTI texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış COTI anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 8
Neytral 2
Alış 16
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 2Neytral 0Alış 12
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 6Neytral 2Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,009618
0,009614
R2
0,009614
0,009611
R1
0,009612
0,00961
PP
0,009608
0,009608
S1
0,009606
0,009605
S2
0,009602
0,009604
S3
0,0096
0,009602

COTI bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,24M
$9,87 M
$10,11 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$1,03 M
3 günlük aktiv satışlar
$1,02 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,11M
7 günlük aktiv alışlar
$10,82 M
7 günlük aktiv satışlar
$10,71 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

COTI kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıCOTIUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,08 M0,01
2026-08-18-$0,11 M0,01
2026-08-17-$0,10 M0,01
2026-08-16-$0,02 M0,01
2026-08-15-$0,30 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

COTI haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də COTI (COTI) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı COTI qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
COTI/USDT
$0,009543
$0,009543$0,009543
-3,16%
6.99M (USDT)
COTI/USDC
$0,00955
$0,00955$0,00955
-3,11%
5.48M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

COTI / USD Kalkulyatoru

Miqdar

COTI
COTI
USD
USD

1 COTI = 0,009543 USD

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