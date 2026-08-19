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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Core DAO üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Core DAO üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

CORE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

CORE Qiymət Məlumatları

CORE nədir

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Bugünkü Core DAO (CORE) texniki analizi

Bugünkü Core DAO (CORE) texniki analizi

Core DAO analizi səhifəsi CORE gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Core DAO analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Core DAO (CORE) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,02043--+4,28%-15,83%-43,99%
Core DAO qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Core DAO texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Core DAO anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 5
Neytral 9
Alış 12
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 4Neytral 5Alış 5
Texniki göstəricilər:Güclü alışSatış 1Neytral 4Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,02042
0,02041
R2
0,02041
0,02041
R1
0,02041
0,02041
PP
0,0204
0,0204
S1
0,0204
0,0204
S2
0,02039
0,0204
S3
0,02039
0,02039

Core DAO bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,26M
$6,35 M
$6,08 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,19 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,19 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,49 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,49 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Core DAO kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıCOREUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,02 M0,02
2026-08-18-$0,05 M0,02
2026-08-17-$0,02 M0,02
2026-08-16$0,01 M0,02
2026-08-15$0,06 M0,02

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Core DAO haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Core DAO (CORE) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Core DAO qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
CORE/USDT
$0,02043
$0,02043$0,02043
-0,53%
3.88M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

CORE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

CORE
CORE
USD
USD

1 CORE = 0,02043 USD

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