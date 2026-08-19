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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, ChainGPT üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, ChainGPT üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

CGPT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

CGPT Qiymət Məlumatları

CGPT nədir

CGPT Whitepaper

CGPT Rəsmi Veb-saytı

CGPT Tokenomikası

CGPT Qiymət Proqnozu

CGPT Qiymət Tarixçəsi

CGPT Alış Bələdçisi

CGPT / Fiat Valyuta Çevirən

CGPT Spot

CGPT USDT-M Fyuçersi

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Bugünkü ChainGPT (CGPT) texniki analizi

Bugünkü ChainGPT (CGPT) texniki analizi

ChainGPT analizi səhifəsi CGPT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda ChainGPT analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

ChainGPT (CGPT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,019467---7,41%+1,24%-25,71%
ChainGPT qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

ChainGPT texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış ChainGPT anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 7
Neytral 6
Alış 13
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 3Alış 11
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 3Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,01943
0,01943
R2
0,01943
0,01942
R1
0,01942
0,01942
PP
0,01942
0,01942
S1
0,01941
0,01941
S2
0,01941
0,01941
S3
0,0194
0,01941

ChainGPT bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,39M
$6,41 M
$6,80 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,02 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,03 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,08 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,09 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

ChainGPT kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıCGPTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,02
2026-08-18-$0,03 M0,02
2026-08-17-$0,03 M0,02
2026-08-16-$0,03 M0,02
2026-08-15$0,03 M0,02

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

ChainGPT haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də ChainGPT (CGPT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı ChainGPT qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
CGPT/USDT
$0,019473
$0,019473$0,019473
-0,50%
3.21M (USDT)
CGPT/USDC
$0,01948
$0,01948$0,01948
-0,35%
2.81M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

CGPT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

CGPT
CGPT
USD
USD

1 CGPT = 0,019467 USD

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