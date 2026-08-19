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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, CETUS üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, CETUS üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

CETUS Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

CETUS Qiymət Məlumatları

CETUS nədir

CETUS Rəsmi Veb-saytı

CETUS Tokenomikası

CETUS Qiymət Proqnozu

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Bugünkü CETUS (CETUS) texniki analizi

Bugünkü CETUS (CETUS) texniki analizi

CETUS analizi səhifəsi CETUS gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda CETUS analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

CETUS (CETUS) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,02094--+7,38%+9,51%-26,61%
CETUS qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

CETUS texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış CETUS anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 10
Neytral 4
Alış 12
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 3Neytral 1Alış 10
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 3Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,02089
0,02088
R2
0,02088
0,02088
R1
0,02088
0,02088
PP
0,02087
0,02087
S1
0,02087
0,02087
S2
0,02086
0,02087
S3
0,02086
0,02086

CETUS bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,03M
$1,86 M
$1,89 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,02 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,02 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,09 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,09 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

CETUS kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıCETUSUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,02
2026-08-18$0,00 M0,02
2026-08-17-$0,01 M0,02
2026-08-16$0,05 M0,02
2026-08-15$0,01 M0,02

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

CETUS haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də CETUS (CETUS) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı CETUS qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
CETUS/USDT
$0,02092
$0,02092$0,02092
-0,94%
4.59M (USDT)
CETUS/USDC
$0,02093
$0,02093$0,02093
-0,89%
2.60M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

CETUS / USD Kalkulyatoru

Miqdar

CETUS
CETUS
USD
USD

1 CETUS = 0,02094 USD

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