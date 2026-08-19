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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, PancakeSwap üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, PancakeSwap üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü PancakeSwap (CAKE) texniki analizi

Bugünkü PancakeSwap (CAKE) texniki analizi

PancakeSwap analizi səhifəsi CAKE gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda PancakeSwap analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

PancakeSwap (CAKE) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$1,516--+3,48%+8,44%+3,19%
PancakeSwap qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

PancakeSwap texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış PancakeSwap anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 17
Neytral 2
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 2Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
1,5144
1,5143
R2
1,5143
1,5143
R1
1,5143
1,5143
PP
1,5142
1,5142
S1
1,5142
1,5142
S2
1,5141
1,5142
S3
1,5141
1,5141

PancakeSwap bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,14M
$3,67 M
$3,81 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,04M
3 günlük aktiv alışlar
$0,93 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,97 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,03M
7 günlük aktiv alışlar
$1,63 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,60 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

PancakeSwap kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıCAKEUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,16 M1,52
2026-08-18$0,17 M1,48
2026-08-17$0,10 M1,47
2026-08-16$0,03 M1,46
2026-08-15$0,01 M1,43

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

PancakeSwap haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də PancakeSwap (CAKE) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı PancakeSwap qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
CAKE/USDT
$1,515
$1,515$1,515
+2,64%
462.08K (USDT)
CAKE/USDC
$1,516
$1,516$1,516
+2,71%
37.85K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

CAKE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

CAKE
CAKE
USD
USD

1 CAKE = 1,516 USD

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