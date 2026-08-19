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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, BONE SHIBASWAP üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, BONE SHIBASWAP üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

BONE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BONE Qiymət Məlumatları

BONE nədir

BONE Rəsmi Veb-saytı

BONE Tokenomikası

BONE Qiymət Proqnozu

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Bugünkü BONE SHIBASWAP (BONE) texniki analizi

Bugünkü BONE SHIBASWAP (BONE) texniki analizi

BONE SHIBASWAP analizi səhifəsi BONE gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda BONE SHIBASWAP analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

BONE SHIBASWAP (BONE) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,04108---3,28%-8,53%-27,71%
BONE SHIBASWAP qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

BONE SHIBASWAP kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBONEUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,04
2026-08-18$0,00 M0,04
2026-08-17$0,00 M0,04
2026-08-16$0,00 M0,04
2026-08-15$0,00 M0,04

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

BONE SHIBASWAP haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də BONE SHIBASWAP (BONE) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı BONE SHIBASWAP qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BONE/USDT
$0,04103
$0,04103$0,04103
-0,58%
1.41M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BONE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BONE
BONE
USD
USD

1 BONE = 0,04108 USD

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