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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, BOOK OF MEME üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, BOOK OF MEME üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü BOOK OF MEME (BOME) texniki analizi

Bugünkü BOOK OF MEME (BOME) texniki analizi

BOOK OF MEME analizi səhifəsi BOME gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda BOOK OF MEME analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

BOOK OF MEME (BOME) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0007646---2,64%+89,58%+20,63%
BOOK OF MEME qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

BOOK OF MEME texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış BOOK OF MEME anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 12
Neytral 4
Alış 10
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 7Neytral 0Alış 7
Texniki göstəricilər:SatışSatış 5Neytral 4Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,000764
0,0007637
R2
0,0007637
0,0007635
R1
0,0007635
0,0007634
PP
0,0007632
0,0007632
S1
0,000763
0,000763
S2
0,0007627
0,0007629
S3
0,0007625
0,0007627

BOOK OF MEME bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,81M
$11,73 M
$12,54 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,77 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,79 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$3,06 M
7 günlük aktiv satışlar
$3,04 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

BOOK OF MEME kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBOMEUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,03 M0,00
2026-08-18-$0,11 M0,00
2026-08-17-$0,22 M0,00
2026-08-16$0,20 M0,00
2026-08-15$0,25 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

BOOK OF MEME haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də BOOK OF MEME (BOME) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı BOOK OF MEME qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BOME/USDT
$0,0007648
$0,0007648$0,0007648
-1,82%
83.92M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BOME / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BOME
BOME
USD
USD

1 BOME = 0,0007646 USD

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