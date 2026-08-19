Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Bancor üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Bancor üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

BNT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BNT Qiymət Məlumatları

BNT nədir

BNT Whitepaper

BNT Rəsmi Veb-saytı

BNT Tokenomikası

BNT Qiymət Proqnozu

BNT Qiymət Tarixçəsi

BNT Alış Bələdçisi

BNT / Fiat Valyuta Çevirən

BNT Spot

BNT USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü Bancor (BNT) texniki analizi

Bugünkü Bancor (BNT) texniki analizi

Bancor analizi səhifəsi BNT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Bancor analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Bancor (BNT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,2669--+2,33%-2,56%-21,69%
Bancor qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Bancor texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Bancor anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü satış
Satış 18
Neytral 7
Alış 1
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 10Neytral 4Alış 0
Texniki göstəricilər:Güclü satışSatış 8Neytral 3Alış 1
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,2657
0,2657
R2
0,2657
0,2656
R1
0,2656
0,2656
PP
0,2656
0,2656
S1
0,2655
0,2655
S2
0,2655
0,2655
S3
0,2654
0,2655

Bancor bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,77M
$13,90 M
$14,68 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,02 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,02 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,06 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,06 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Bancor kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBNTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,27
2026-08-18$0,02 M0,27
2026-08-17$0,02 M0,27
2026-08-16-$0,01 M0,27
2026-08-15$0,00 M0,27

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Bancor haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Bancor (BNT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Bancor qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BNT/USDT
$0,2669
$0,2669$0,2669
-0,77%
236.40K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BNT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BNT
BNT
USD
USD

1 BNT = 0,2669 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.