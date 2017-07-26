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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Binance Coin üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Binance Coin üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Binance Coin (BNB) texniki analizi

Bugünkü Binance Coin (BNB) texniki analizi

Binance Coin analizi səhifəsi BNB gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Binance Coin analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Binance Coin (BNB) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$601,7---2,33%+5,46%-8,12%
Binance Coin qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Binance Coin texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Binance Coin anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 17
Neytral 1
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 1Alış 8
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
603,2333
603,1666
R2
603,1666
603,1284
R1
603,1333
603,1048
PP
603,0666
603,0666
S1
603,0333
603,0284
S2
602,9666
603,0048
S3
602,9333
602,9666

Binance Coin bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,86M
$40,28 M
$41,13 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,05M
3 günlük aktiv alışlar
$9,60 M
3 günlük aktiv satışlar
$9,65 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
1,73M
7 günlük aktiv alışlar
$31,41 M
7 günlük aktiv satışlar
$29,68 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Binance Coin kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBNBUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$3,31 M603,65
2026-08-18-$7,62 M603,35
2026-08-17-$7,31 M607,18
2026-08-16-$4,14 M607,40
2026-08-15$0,40 M611,71

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Binance Coin haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Binance Coin (BNB) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Binance Coin qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BNB/USDT
$601,7
$601,7$601,7
-0,27%
14.18K (USDT)
BNB/USDC
$601,89
$601,89$601,89
-0,18%
66.69 (USDT)
BNB/USD1
$602,45
$602,45$602,45
+0,23%
749.04 (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BNB / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BNB
BNB
USD
USD

1 BNB = 601,7 USD

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