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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Blur üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Blur üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

BLUR Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BLUR Qiymət Məlumatları

BLUR nədir

BLUR Rəsmi Veb-saytı

BLUR Tokenomikası

BLUR Qiymət Proqnozu

BLUR Qiymət Tarixçəsi

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Bugünkü Blur (BLUR) texniki analizi

Bugünkü Blur (BLUR) texniki analizi

Blur analizi səhifəsi BLUR gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Blur analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Blur (BLUR) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0132---3,44%-14,40%-42,84%
Blur qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Blur texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Blur anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 13
Neytral 5
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 11Neytral 3Alış 0
Texniki göstəricilər:Güclü alışSatış 2Neytral 2Alış 8
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,01319
0,01318
R2
0,01318
0,01318
R1
0,01318
0,01318
PP
0,01317
0,01317
S1
0,01317
0,01317
S2
0,01316
0,01317
S3
0,01316
0,01316

Blur bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,38M
$11,69 M
$12,07 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,04 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,03 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,12 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,12 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Blur kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBLURUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,01
2026-08-18$0,00 M0,01
2026-08-17$0,02 M0,01
2026-08-16$0,00 M0,01
2026-08-15$0,00 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Blur haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Blur (BLUR) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Blur qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BLUR/USDT
$0,0132
$0,0132$0,0132
-0,06%
4.92M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BLUR / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BLUR
BLUR
USD
USD

1 BLUR = 0,0132 USD

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