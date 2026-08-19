Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, BICONOMY üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, BICONOMY üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

BICO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BICO Qiymət Məlumatları

BICO nədir

BICO Whitepaper

BICO Rəsmi Veb-saytı

BICO Tokenomikası

BICO Qiymət Proqnozu

BICO Qiymət Tarixçəsi

BICO Alış Bələdçisi

BICO / Fiat Valyuta Çevirən

BICO Spot

BICO USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü BICONOMY (BICO) texniki analizi

Bugünkü BICONOMY (BICO) texniki analizi

BICONOMY analizi səhifəsi BICO gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda BICONOMY analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

BICONOMY (BICO) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,01807---51,42%+33,16%-30,05%
BICONOMY qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

BICONOMY texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış BICONOMY anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 12
Neytral 5
Alış 9
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 9Neytral 0Alış 5
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 3Neytral 5Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,01803
0,01803
R2
0,01803
0,01802
R1
0,01802
0,01802
PP
0,01802
0,01802
S1
0,01801
0,01801
S2
0,01801
0,01801
S3
0,018
0,01801

BICONOMY bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,06M
$1,82 M
$1,88 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,23M
3 günlük aktiv alışlar
$2,88 M
3 günlük aktiv satışlar
$3,11 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,16M
7 günlük aktiv alışlar
$10,69 M
7 günlük aktiv satışlar
$10,53 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

BICONOMY kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBICOUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,40 M0,02
2026-08-18-$0,67 M0,02
2026-08-17-$0,95 M0,02
2026-08-16-$0,15 M0,02
2026-08-15-$0,78 M0,02

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

BICONOMY haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də BICONOMY (BICO) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı BICONOMY qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BICO/USDT
$0,01807
$0,01807$0,01807
-9,10%
7.26M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BICO / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BICO
BICO
USD
USD

1 BICO = 0,01807 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.