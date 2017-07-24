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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Bitcoin Cash Node üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Bitcoin Cash Node üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Bitcoin Cash Node (BCH) texniki analizi

Bugünkü Bitcoin Cash Node (BCH) texniki analizi

Bitcoin Cash Node analizi səhifəsi BCH gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Bitcoin Cash Node analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Bitcoin Cash Node (BCH) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$203,3---4,69%-4,96%-46,55%
Bitcoin Cash Node qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Bitcoin Cash Node texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Bitcoin Cash Node anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 14
Neytral 1
Alış 11
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 6Neytral 0Alış 8
Texniki göstəricilər:SatışSatış 8Neytral 1Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
203,7133
203,7066
R2
203,7066
203,7028
R1
203,7033
203,7004
PP
203,6966
203,6966
S1
203,6933
203,6928
S2
203,6866
203,6904
S3
203,6833
203,6866

Bitcoin Cash Node bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,73M
$16,93 M
$17,66 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,61M
3 günlük aktiv alışlar
$3,34 M
3 günlük aktiv satışlar
$2,73 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,76M
7 günlük aktiv alışlar
$9,66 M
7 günlük aktiv satışlar
$8,90 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Bitcoin Cash Node kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBCHUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,19 M203,40
2026-08-18$0,13 M204,30
2026-08-17$0,27 M205,10
2026-08-16$0,45 M204,60
2026-08-15$8,01 M205,30

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Bitcoin Cash Node haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Bitcoin Cash Node (BCH) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Bitcoin Cash Node qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BCH/USDT
$203,3
$203,3$203,3
-0,53%
2.29K (USDT)
BCH/USDC
$203,1
$203,1$203,1
-0,33%
136.74 (USDT)
BCH/BTC
$0,003161
$0,003161$0,003161
+0,28%
45.95 (USDT)
BCH/USD1
$203,4
$203,4$203,4
-0,53%
276.37 (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BCH / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BCH
BCH
USD
USD

1 BCH = 203,3 USD

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