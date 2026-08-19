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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, FC Barcelona FT üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, FC Barcelona FT üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü FC Barcelona FT (BAR) texniki analizi

Bugünkü FC Barcelona FT (BAR) texniki analizi

FC Barcelona FT analizi səhifəsi BAR gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda FC Barcelona FT analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

FC Barcelona FT (BAR) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,2643--+0,41%-6,58%-32,91%
FC Barcelona FT qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

FC Barcelona FT kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBARUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,04 M0,26
2026-08-18$0,00 M0,27
2026-08-17-$0,09 M0,26
2026-08-16$0,08 M0,28
2026-08-15$0,02 M0,26

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

FC Barcelona FT haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də FC Barcelona FT (BAR) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı FC Barcelona FT qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BAR/USDT
$0,2647
$0,2647$0,2647
-0,82%
254.57K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BAR / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BAR
BAR
USD
USD

1 BAR = 0,2643 USD

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