Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, BounceToken üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, BounceToken üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

AUCTION Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

AUCTION Qiymət Məlumatları

AUCTION nədir

AUCTION Whitepaper

AUCTION Rəsmi Veb-saytı

AUCTION Tokenomikası

AUCTION Qiymət Proqnozu

AUCTION Qiymət Tarixçəsi

AUCTION Alış Bələdçisi

AUCTION / Fiat Valyuta Çevirən

AUCTION Spot

AUCTION USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü BounceToken (AUCTION) texniki analizi

Bugünkü BounceToken (AUCTION) texniki analizi

BounceToken analizi səhifəsi AUCTION gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda BounceToken analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

BounceToken (AUCTION) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$2,751---5,40%-17,27%-41,60%
BounceToken qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

BounceToken texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış BounceToken anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 17
Neytral 4
Alış 5
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 11Neytral 1Alış 2
Texniki göstəricilər:SatışSatış 6Neytral 3Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
2,751
2,75
R2
2,75
2,7488
R1
2,7479
2,7481
PP
2,747
2,747
S1
2,7449
2,7458
S2
2,7439
2,7451
S3
2,7419
2,7439

BounceToken bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,57M
$9,92 M
$10,49 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,04 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,04 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,10 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,10 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

BounceToken kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıAUCTIONUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M2,75
2026-08-18-$0,04 M2,75
2026-08-17-$0,04 M2,83
2026-08-16-$0,01 M2,85
2026-08-15-$0,01 M2,86

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

BounceToken haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də BounceToken (AUCTION) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı BounceToken qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
AUCTION/USDT
$2,751
$2,751$2,751
+0,18%
21.13K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

AUCTION / USD Kalkulyatoru

Miqdar

AUCTION
AUCTION
USD
USD

1 AUCTION = 2,751 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.