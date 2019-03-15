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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, COSMOS üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, COSMOS üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü COSMOS (ATOM) texniki analizi

Bugünkü COSMOS (ATOM) texniki analizi

COSMOS analizi səhifəsi ATOM gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda COSMOS analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

COSMOS (ATOM) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$1,412---2,29%-3,42%-31,53%
COSMOS qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

COSMOS texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış COSMOS anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 18
Neytral 3
Alış 5
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 4Neytral 3Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
1,4166
1,4153
R2
1,4153
1,4141
R1
1,4136
1,4134
PP
1,4123
1,4123
S1
1,4106
1,4111
S2
1,4093
1,4104
S3
1,4076
1,4093

COSMOS bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
2,24M
$18,06 M
$15,83 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,48M
3 günlük aktiv alışlar
$3,08 M
3 günlük aktiv satışlar
$3,55 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,60M
7 günlük aktiv alışlar
$11,92 M
7 günlük aktiv satışlar
$12,52 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

COSMOS kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıATOMUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,08 M1,42
2026-08-18-$0,01 M1,42
2026-08-17-$0,17 M1,41
2026-08-16$0,07 M1,48
2026-08-15$0,05 M1,48

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

COSMOS haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də COSMOS (ATOM) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı COSMOS qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ATOM/USDT
$1,413
$1,413$1,413
-0,27%
529.40K (USDT)
ATOM/USDC
$1,412
$1,412$1,412
-0,13%
21.75K (USDT)
ATOM/BTC
$0,00002195
$0,00002195$0,00002195
+0,45%
6.06K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ATOM / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ATOM
ATOM
USD
USD

1 ATOM = 1,412 USD

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