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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Arkham üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Arkham üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Arkham (ARKM) texniki analizi

Bugünkü Arkham (ARKM) texniki analizi

Arkham analizi səhifəsi ARKM gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Arkham analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Arkham (ARKM) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,08636---9,80%-19,11%-32,73%
Arkham qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Arkham texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Arkham anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 0
Neytral 13
Alış 13
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 4Alış 10
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 0Neytral 9Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0863
0,0862
R2
0,0862
0,0862
R1
0,0862
0,0862
PP
0,0861
0,0861
S1
0,0861
0,0861
S2
0,086
0,0861
S3
0,086
0,086

Arkham bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,10M
$5,10 M
$5,20 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,04M
3 günlük aktiv alışlar
$0,17 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,21 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,56 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,55 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Arkham kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıARKMUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,09
2026-08-18-$0,04 M0,09
2026-08-17$0,00 M0,09
2026-08-16$0,01 M0,09
2026-08-15$0,10 M0,09

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

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MEXC-də Arkham (ARKM) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Arkham qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ARKM/USDT
$0,08636
$0,08636$0,08636
-0,91%
692.31K (USDT)
ARKM/USDC
$0,08611
$0,08611$0,08611
-1,26%
648.26K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ARKM / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ARKM
ARKM
USD
USD

1 ARKM = 0,08636 USD

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