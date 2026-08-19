Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, API3 üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, API3 üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

API3 Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

API3 Qiymət Məlumatları

API3 nədir

API3 Whitepaper

API3 Rəsmi Veb-saytı

API3 Tokenomikası

API3 Qiymət Proqnozu

API3 Qiymət Tarixçəsi

API3 Alış Bələdçisi

API3 / Fiat Valyuta Çevirən

API3 Spot

API3 USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü API3 (API3) texniki analizi

Bugünkü API3 (API3) texniki analizi

API3 analizi səhifəsi API3 gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda API3 analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

API3 (API3) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,1937--+1,84%-9,45%-43,65%
API3 qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

API3 texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış API3 anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 11
Neytral 6
Alış 9
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 4Neytral 2Alış 8
Texniki göstəricilər:Güclü satışSatış 7Neytral 4Alış 1
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,1935
0,1934
R2
0,1934
0,1934
R1
0,1934
0,1934
PP
0,1933
0,1933
S1
0,1933
0,1933
S2
0,1932
0,1933
S3
0,1932
0,1932

API3 bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-1,30M
$20,63 M
$21,94 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,11 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,11 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,21 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,21 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

API3 kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıAPI3USDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,01 M0,19
2026-08-18-$0,01 M0,19
2026-08-17-$0,02 M0,19
2026-08-16-$0,04 M0,19
2026-08-15$0,03 M0,19

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

API3 haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də API3 (API3) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı API3 qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
API3/USDT
$0,1936
$0,1936$0,1936
-0,25%
293.03K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

API3 / USD Kalkulyatoru

Miqdar

API3
API3
USD
USD

1 API3 = 0,1937 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.