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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, ApeCoin üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, ApeCoin üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü ApeCoin (APE) texniki analizi

Bugünkü ApeCoin (APE) texniki analizi

ApeCoin analizi səhifəsi APE gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda ApeCoin analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

ApeCoin (APE) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,1226---5,26%-14,57%-16,03%
ApeCoin qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

ApeCoin texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış ApeCoin anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 7
Neytral 6
Alış 13
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 2Neytral 1Alış 11
Texniki göstəricilər:SatışSatış 5Neytral 5Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,1226
0,1225
R2
0,1225
0,1225
R1
0,1225
0,1225
PP
0,1224
0,1224
S1
0,1224
0,1224
S2
0,1223
0,1224
S3
0,1223
0,1223

ApeCoin bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-1,41M
$19,23 M
$20,64 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,47 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,46 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$1,14 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,15 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

ApeCoin kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıAPEUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,02 M0,12
2026-08-18-$0,05 M0,12
2026-08-17$0,05 M0,13
2026-08-16-$0,01 M0,12
2026-08-15$0,01 M0,12

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

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MEXC-də ApeCoin (APE) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı ApeCoin qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
APE/USDT
$0,1226
$0,1226$0,1226
-1,44%
671.11K (USDT)
APE/USDC
$0,12228
$0,12228$0,12228
-1,49%
206.56K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

APE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

APE
APE
USD
USD

1 APE = 0,1226 USD

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