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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, AnkrNetwork üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, AnkrNetwork üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü AnkrNetwork (ANKR) texniki analizi

Bugünkü AnkrNetwork (ANKR) texniki analizi

AnkrNetwork analizi səhifəsi ANKR gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda AnkrNetwork analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

AnkrNetwork (ANKR) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,003335---3,73%-4,64%-28,42%
AnkrNetwork qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

AnkrNetwork texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış AnkrNetwork anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 7
Neytral 11
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 6Neytral 7Alış 1
Texniki göstəricilər:Güclü alışSatış 1Neytral 4Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,003334
0,003333
R2
0,003333
0,003333
R1
0,003333
0,003333
PP
0,003332
0,003332
S1
0,003332
0,003332
S2
0,003331
0,003332
S3
0,003331
0,003331

AnkrNetwork bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,01M
$1,79 M
$1,80 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,02 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,01 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,04 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,04 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

AnkrNetwork kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıANKRUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,00
2026-08-18-$0,06 M0,00
2026-08-17-$0,01 M0,00
2026-08-16-$0,02 M0,00
2026-08-15-$0,02 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

AnkrNetwork haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də AnkrNetwork (ANKR) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı AnkrNetwork qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ANKR/USDT
$0,003334
$0,003334$0,003334
-0,41%
17.56M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ANKR / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ANKR
ANKR
USD
USD

1 ANKR = 0,003335 USD

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