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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Amp üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Amp üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Amp (AMP) texniki analizi

Bugünkü Amp (AMP) texniki analizi

Amp analizi səhifəsi AMP gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Amp analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Amp (AMP) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0003737---2,81%-12,43%-55,64%
Amp qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Amp texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Amp anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 3
Neytral 12
Alış 11
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 1Neytral 7Alış 6
Texniki göstəricilər:AlışSatış 2Neytral 5Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,000374
0,000373
R2
0,000373
0,000373
R1
0,000373
0,000373
PP
0,000372
0,000372
S1
0,000372
0,000372
S2
0,000371
0,000372
S3
0,000371
0,000371

Amp bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,01M
$0,40 M
$0,41 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,02 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,02 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,04 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,04 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Amp kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıAMPUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,00
2026-08-18-$0,02 M0,00
2026-08-17-$0,02 M0,00
2026-08-16-$0,09 M0,00
2026-08-15-$0,02 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Amp haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Amp (AMP) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Amp qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
AMP/USDT
$0,0003739
$0,0003739$0,0003739
+0,78%
188.81M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

AMP / USD Kalkulyatoru

Miqdar

AMP
AMP
USD
USD

1 AMP = 0,0003736 USD

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