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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Alephim üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Alephim üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

ALEPH Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ALEPH Qiymət Məlumatları

ALEPH nədir

ALEPH Whitepaper

ALEPH Rəsmi Veb-saytı

ALEPH Tokenomikası

ALEPH Qiymət Proqnozu

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Bugünkü Alephim (ALEPH) texniki analizi

Bugünkü Alephim (ALEPH) texniki analizi

Alephim analizi səhifəsi ALEPH gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Alephim analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Alephim (ALEPH) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,009401---4,39%-12,64%-42,58%
Alephim qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Alephim kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıALEPHUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,01
2026-08-18$0,00 M0,01
2026-08-17$0,00 M0,01
2026-08-16$0,00 M0,01
2026-08-15$0,00 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Alephim haqqında daha çox məlumat əldə edin

ALEPH USDT (Fyuçers Ticarəti)

Leverecli ALEPH uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də ALEPH USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.

MEXC-də Alephim (ALEPH) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Alephim qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ALEPH/USDT
$0,009401
$0,009401$0,009401
-0,05%
5.93M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ALEPH / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ALEPH
ALEPH
USD
USD

1 ALEPH = 0,009401 USD

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