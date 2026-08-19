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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Adventure Gold üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Adventure Gold üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Adventure Gold (AGLD) texniki analizi

Bugünkü Adventure Gold (AGLD) texniki analizi

Adventure Gold analizi səhifəsi AGLD gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Adventure Gold analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Adventure Gold (AGLD) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,1536---3,82%+0,72%-37,18%
Adventure Gold qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Adventure Gold texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Adventure Gold anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 7
Neytral 9
Alış 10
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 5Neytral 5Alış 4
Texniki göstəricilər:AlışSatış 2Neytral 4Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,1538
0,1537
R2
0,1537
0,1537
R1
0,1537
0,1537
PP
0,1536
0,1536
S1
0,1536
0,1536
S2
0,1535
0,1536
S3
0,1535
0,1535

Adventure Gold bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
1,30M
$19,42 M
$18,13 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,01 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,03 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,14 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,14 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Adventure Gold kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıAGLDUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,15
2026-08-18$0,00 M0,16
2026-08-17-$0,01 M0,16
2026-08-16-$0,03 M0,16
2026-08-15-$0,09 M0,16

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Adventure Gold haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Adventure Gold (AGLD) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Adventure Gold qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
AGLD/USDT
$0,1538
$0,1538$0,1538
-1,41%
392.34K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

AGLD / USD Kalkulyatoru

Miqdar

AGLD
AGLD
USD
USD

1 AGLD = 0,1535 USD

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