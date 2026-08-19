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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Delysium üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Delysium üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

AGI Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

AGI Qiymət Məlumatları

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AGI Whitepaper

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Bugünkü Delysium (AGI) texniki analizi

Bugünkü Delysium (AGI) texniki analizi

Delysium analizi səhifəsi AGI gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Delysium analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Delysium (AGI) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,002451---11,97%-31,69%-67,50%
Delysium qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Delysium texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Delysium anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 7
Neytral 3
Alış 16
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 1Neytral 0Alış 13
Texniki göstəricilər:SatışSatış 6Neytral 3Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,002465
0,002464
R2
0,002464
0,002463
R1
0,002463
0,002463
PP
0,002462
0,002462
S1
0,002461
0,002461
S2
0,00246
0,002461
S3
0,002459
0,00246

Delysium bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,28M
$1,57 M
$1,85 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,39 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,38 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$0,43 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,41 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Delysium kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıAGIUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,00
2026-08-18-$0,01 M0,00
2026-08-17$0,00 M0,00
2026-08-16-$0,01 M0,00
2026-08-15-$0,02 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Delysium haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Delysium (AGI) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Delysium qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
AGI/USDT
$0,002453
$0,002453$0,002453
+2,16%
29.92M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

AGI / USD Kalkulyatoru

Miqdar

AGI
AGI
USD
USD

1 AGI = 0,002451 USD

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