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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Aevo üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Aevo üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

AEVO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

AEVO Qiymət Məlumatları

AEVO nədir

AEVO Whitepaper

AEVO Rəsmi Veb-saytı

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Bugünkü Aevo (AEVO) texniki analizi

Bugünkü Aevo (AEVO) texniki analizi

Aevo analizi səhifəsi AEVO gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Aevo analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Aevo (AEVO) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,02093--+3,71%+13,31%-19,75%
Aevo qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Aevo texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Aevo anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 14
Neytral 3
Alış 9
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 12Neytral 0Alış 2
Texniki göstəricilər:AlışSatış 2Neytral 3Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,02094
0,02093
R2
0,02093
0,02092
R1
0,02092
0,02092
PP
0,02091
0,02091
S1
0,0209
0,0209
S2
0,02089
0,0209
S3
0,02088
0,02089

Aevo bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,51M
$7,92 M
$8,43 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,07 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,06 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,17 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,17 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Aevo kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıAEVOUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,03 M0,02
2026-08-18$0,07 M0,02
2026-08-17-$0,01 M0,02
2026-08-16$0,03 M0,02
2026-08-15$0,03 M0,02

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Aevo haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Aevo (AEVO) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Aevo qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
AEVO/USDT
$0,02094
$0,02094$0,02094
-0,22%
3.69M (USDT)
AEVO/USDC
$0,02094
$0,02094$0,02094
-0,22%
2.94M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

AEVO / USD Kalkulyatoru

Miqdar

AEVO
AEVO
USD
USD

1 AEVO = 0,02093 USD

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