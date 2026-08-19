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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, AaveToken üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, AaveToken üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

AAVE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

AAVE Qiymət Məlumatları

AAVE nədir

AAVE Whitepaper

AAVE Rəsmi Veb-saytı

AAVE Tokenomikası

AAVE Qiymət Proqnozu

AAVE Qiymət Tarixçəsi

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Bugünkü AaveToken (AAVE) texniki analizi

Bugünkü AaveToken (AAVE) texniki analizi

AaveToken analizi səhifəsi AAVE gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda AaveToken analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

AaveToken (AAVE) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$87,42---1,98%-1,82%-2,87%
AaveToken qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

AaveToken texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış AaveToken anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 5
Neytral 3
Alış 18
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 1Neytral 0Alış 13
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 4Neytral 3Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
87,4566
87,4433
R2
87,4433
87,4356
R1
87,4366
87,4309
PP
87,4233
87,4233
S1
87,4166
87,4156
S2
87,4033
87,4109
S3
87,3966
87,4033

AaveToken bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-1,88M
$9,26 M
$11,14 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-1,00M
3 günlük aktiv alışlar
$31,89 M
3 günlük aktiv satışlar
$32,89 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,30M
7 günlük aktiv alışlar
$60,21 M
7 günlük aktiv satışlar
$59,91 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

AaveToken kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıAAVEUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$1,36 M87,27
2026-08-18$1,25 M89,50
2026-08-17-$0,39 M88,09
2026-08-16-$0,37 M86,89
2026-08-15$0,01 M87,12

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

AaveToken haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də AaveToken (AAVE) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı AaveToken qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
AAVE/USDT
$87,39
$87,39$87,39
-2,36%
2.27K (USDT)
AAVE/USDC
$87,36
$87,36$87,36
-2,28%
317.41 (USDT)
AAVE/USD1
$87,5
$87,5$87,5
-2,26%
621.59 (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

AAVE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

AAVE
AAVE
USD
USD

1 AAVE = 87,42 USD

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