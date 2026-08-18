سعر Zypto Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Zypto Token (ZYPTO) اليوم هو $ 0.00262571، مع تغير بنسبة 3.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZYPTO الحالي إلى USD هو $ 0.00262571 لكل ZYPTO.

يحتل Zypto Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,345,940، مع عرض متداول قدره 893.45M ZYPTO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZYPTO بين $ 0.00262496 (أدنى) و$ 0.0027556 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.051098، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ZYPTO بمقدار -0.64% خلال الساعة الماضية و-7.25% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.76K.

معلومات سوق Zypto Token (ZYPTO)

القيمة السوقية $ 2.35M$ 2.35M $ 2.35M الحجم (24 ساعة) $ 2.76K$ 2.76K $ 2.76K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.35M$ 2.35M $ 2.35M إمداد دورة التداول 893.45M 893.45M 893.45M إجمالي العرض 893,449,217.5576482 893,449,217.5576482 893,449,217.5576482

القيمة السوقية الحالية لـ Zypto Token هي $ 2.35M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.76K. العرض المتداول لـ ZYPTO يبلغ 893.45M، مع إجمالي عرض 893449217.5576482. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.35M.