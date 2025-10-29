معلومات سعر ZTX (ZTX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.03870653 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) -2.80% تغير السعر (7 أيام) -8.51%

سعر ZTX (ZTX) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ZTX بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـZTX على الإطلاق هو $ 0.03870653، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ZTX -0.06% على مدار الساعة الماضية، -2.80% على مدار 24 ساعة، و -8.51% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ZTX (ZTX)

القيمة السوقية $ 3.93M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.34M إمداد دورة التداول 4.20B إجمالي العرض 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ZTX هي $ 3.93M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ZTX يبلغ 4.20B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.34M.