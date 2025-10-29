معلومات سعر ZeroTrust (ZERØ) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.0074414 24 ساعة مرتفع $ 0.00846823 عالية طوال الوقت $ 0.00877521 أدنى سعر $ 0.00134542 تغير السعر (1 ساعة) +1.24% تغير السعر (1يوم) +1.16% تغير السعر (7 أيام) +54.41%

سعر ZeroTrust (ZERØ) في الوقت الحقيقي هو $0.00778699. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ZERØ بين أدنى سعر $ 0.0074414 وأعلى سعر $ 0.00846823، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـZERØ على الإطلاق هو $ 0.00877521، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00134542.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ZERØ +1.24% على مدار الساعة الماضية، +1.16% على مدار 24 ساعة، و +54.41% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ZeroTrust (ZERØ)

القيمة السوقية $ 2.86M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.79M إمداد دورة التداول 367.74M إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ZeroTrust هي $ 2.86M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ZERØ يبلغ 367.74M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.79M.