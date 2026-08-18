سعر zenZEC اليوم

السعر المباشر لمشروع zenZEC (ZENZEC) اليوم هو $ 268.79، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZENZEC الحالي إلى USD هو $ 268.79 لكل ZENZEC.

يحتل zenZEC حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 132,919، مع عرض متداول قدره 494.51 ZENZEC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZENZEC بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 733.1، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ZENZEC بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 7.34.

معلومات سوق zenZEC (ZENZEC)

القيمة السوقية $ 132.92K$ 132.92K $ 132.92K الحجم (24 ساعة) $ 7.34$ 7.34 $ 7.34 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 132.92K$ 132.92K $ 132.92K إمداد دورة التداول 494.51 494.51 494.51 إجمالي العرض 494.51437135 494.51437135 494.51437135

القيمة السوقية الحالية لـ zenZEC هي $ 132.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 7.34. العرض المتداول لـ ZENZEC يبلغ 494.51، مع إجمالي عرض 494.51437135. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 132.92K.