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سعر Zenlink Network (ZLK) المباشر لليوم هو USD 0.00838162 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 456.03K . يتم تحديث سعر ZLK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zenlink Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 437.16 - تغيير سعر Zenlink Network خلال اليوم هو -4.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 54.45M

أداء سعر Zenlink Network (ZLK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zenlink Network مقابل USD هو $ -0.000417795973717844 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zenlink Network مقابل USD هو $ -0.0025618580 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zenlink Network مقابل USD هو $ +0.0000235104 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zenlink Network مقابل USD هو $ -0.01367559541969125 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000417795973717844 -4.74% 30 يوم $ -0.0025618580 -30.56% 60 يوم $ +0.0000235104 +0.28% 90 يوم $ -0.01367559541969125 -62.00%

تحليل سعر Zenlink Network (ZLK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zenlink Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00835773$ 0.00835773 $ 0.00835773 24 ساعة مرتفع $ 0.0096092$ 0.0096092 $ 0.0096092 عالية طوال الوقت $ 4.4$ 4.4 $ 4.4 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) -4.74% تغير السعر (7 أيام) -23.70%

معلومات سوق Zenlink Network (ZLK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: