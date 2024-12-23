سعر Zenlink Network (ZLK)
سعر Zenlink Network (ZLK) المباشر لليوم هو USD 0.00838162. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 456.03K. يتم تحديث سعر ZLK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zenlink Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 437.16
- تغيير سعر Zenlink Network خلال اليوم هو -4.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 54.45M
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خلال اليوم، كان سعر Zenlink Network مقابل USD هو $ -0.000417795973717844 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zenlink Network مقابل USD هو $ -0.0025618580 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zenlink Network مقابل USD هو $ +0.0000235104 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zenlink Network مقابل USD هو $ -0.01367559541969125 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000417795973717844
|-4.74%
|30 يوم
|$ -0.0025618580
|-30.56%
|60 يوم
|$ +0.0000235104
|+0.28%
|90 يوم
|$ -0.01367559541969125
|-62.00%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zenlink Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
-4.74%
-23.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Zenlink is an underlying cross-chain DEX protocol based on Polkadot and is committed to become the DEX composable hub of Polkadot. By accessing the ultimate, open, and universal cross-chain DEX protocol based on Substrate, Zenlink DEX Protocol enables all parachains to build DEX and achieve liquidity sharing in one click. Zenlink DEX Protocol includes Module, WASM, and EVM implementations, which are flexible and adaptable, allowing for customizable compositions and interoperability with different DeFi modules.
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