توكنوميكس Zenlink Network (ZLK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Zenlink Network (ZLK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Zenlink Network (ZLK) Zenlink is an underlying cross-chain DEX protocol based on Polkadot and is committed to become the DEX composable hub of Polkadot. By accessing the ultimate, open, and universal cross-chain DEX protocol based on Substrate, Zenlink DEX Protocol enables all parachains to build DEX and achieve liquidity sharing in one click. Zenlink DEX Protocol includes Module, WASM, and EVM implementations, which are flexible and adaptable, allowing for customizable compositions and interoperability with different DeFi modules. الموقع الرسمي: https://zenlink.pro/ اشتر ZLK الآن!

توكنوميكس Zenlink Network (ZLK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Zenlink Network (ZLK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 132.36K $ 132.36K $ 132.36K إجمالي العرض: $ 71.41M $ 71.41M $ 71.41M العرض المتداول: $ 54.45M $ 54.45M $ 54.45M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 173.58K $ 173.58K $ 173.58K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.4 $ 4.4 $ 4.4 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00133491 $ 0.00133491 $ 0.00133491 السعر الحالي: $ 0.00243073 $ 0.00243073 $ 0.00243073 معرفة المزيد عن سعر Zenlink Network (ZLK)

توكنوميكس Zenlink Network (ZLK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Zenlink Network (ZLK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ZLK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ZLK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ZLK، استكشف السعر المباشر لتوكن ZLK!

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