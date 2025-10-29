معلومات سعر YUUKI (YUUKI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00223528 $ 0.00223528 $ 0.00223528 24 ساعة منخفض $ 0.00243188 $ 0.00243188 $ 0.00243188 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00223528$ 0.00223528 $ 0.00223528 24 ساعة مرتفع $ 0.00243188$ 0.00243188 $ 0.00243188 عالية طوال الوقت $ 0.03770389$ 0.03770389 $ 0.03770389 أدنى سعر $ 0.00192955$ 0.00192955 $ 0.00192955 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) -6.58% تغير السعر (7 أيام) +11.57% تغير السعر (7 أيام) +11.57%

سعر YUUKI (YUUKI) في الوقت الحقيقي هو $0.00224234. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول YUUKI بين أدنى سعر $ 0.00223528 وأعلى سعر $ 0.00243188، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـYUUKI على الإطلاق هو $ 0.03770389، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00192955.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير YUUKI -0.15% على مدار الساعة الماضية، -6.58% على مدار 24 ساعة، و +11.57% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق YUUKI (YUUKI)

القيمة السوقية $ 47.15K$ 47.15K $ 47.15K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 47.15K$ 47.15K $ 47.15K إمداد دورة التداول 21.00M 21.00M 21.00M إجمالي العرض 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ YUUKI هي $ 47.15K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ YUUKI يبلغ 21.00M، مع إجمالي عرض 21000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 47.15K.