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سعر You Held (POV) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 398.29K . يتم تحديث سعر POV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق You Held الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 696.41K - تغيير سعر You Held خلال اليوم هو -43.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.24M

أداء سعر You Held (POV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر You Held مقابل USD هو $ -0.000306247903234697 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر You Held مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر You Held مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر You Held مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000306247903234697 -43.46% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر You Held (POV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر You Held: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -4.24% تغير السعر (1يوم) -43.46% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق You Held (POV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: