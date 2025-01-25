سعر You Held (POV)
سعر You Held (POV) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 398.29K. يتم تحديث سعر POV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق You Held الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 696.41K
- تغيير سعر You Held خلال اليوم هو -43.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.24M
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خلال اليوم، كان سعر You Held مقابل USD هو $ -0.000306247903234697 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر You Held مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر You Held مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر You Held مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000306247903234697
|-43.46%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر You Held: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.24%
-43.46%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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