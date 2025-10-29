معلومات سعر YLDS (YLDS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 أدنى سعر $ 0.999943$ 0.999943 $ 0.999943 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر YLDS (YLDS) في الوقت الحقيقي هو $0.999962. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول YLDS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـYLDS على الإطلاق هو $ 1.0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.999943.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير YLDS -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق YLDS (YLDS)

القيمة السوقية $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M إمداد دورة التداول 3.42M 3.42M 3.42M إجمالي العرض 3,416,159.0 3,416,159.0 3,416,159.0

القيمة السوقية الحالية لـ YLDS هي $ 3.42M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ YLDS يبلغ 3.42M، مع إجمالي عرض 3416159.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.42M.