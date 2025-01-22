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سعر YieldMachine by Virtuals (YMACH) المباشر لليوم هو USD 0.0016748 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.67M . يتم تحديث سعر YMACH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق YieldMachine by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 275.58K - تغيير سعر YieldMachine by Virtuals خلال اليوم هو +21.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر YieldMachine by Virtuals (YMACH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر YieldMachine by Virtuals مقابل USD هو $ +0.00029174 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر YieldMachine by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر YieldMachine by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر YieldMachine by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00029174 +21.09% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر YieldMachine by Virtuals (YMACH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر YieldMachine by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0012362$ 0.0012362 $ 0.0012362 24 ساعة مرتفع $ 0.00189315$ 0.00189315 $ 0.00189315 عالية طوال الوقت $ 0.00189315$ 0.00189315 $ 0.00189315 تغير السعر (1 ساعة) +2.93% تغير السعر (1يوم) +21.09% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق YieldMachine by Virtuals (YMACH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: