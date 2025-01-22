سعر YieldMachine by Virtuals (YMACH)
سعر YieldMachine by Virtuals (YMACH) المباشر لليوم هو USD 0.0016748. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.67M. يتم تحديث سعر YMACH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق YieldMachine by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 275.58K
- تغيير سعر YieldMachine by Virtuals خلال اليوم هو +21.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر YieldMachine by Virtuals مقابل USD هو $ +0.00029174 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر YieldMachine by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر YieldMachine by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر YieldMachine by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00029174
|+21.09%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر YieldMachine by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.93%
+21.09%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
At YieldMachine, we believe crypto trading should be as intuitive as having a conversation. By integrating a powerful AI-driven advisory and execution platform, we’re building the future of wealth management where your wallet works for you. Imagine a Bloomberg terminal for crypto that caters to everyone—from the curious newcomer to the seasoned trader. With YieldMachine, you simply type and chat with your AI crypto advisor about your goals. Whether you want steady yield, portfolio diversification, or speculative growth, our platform executes it autonomously, securely, and seamlessly.
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